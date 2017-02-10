Юлаевцы Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов помогли сборной России победить финнов на Шведских хоккейных играх Фото: www.fhr.ru
Юлаевцы Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов помогли сборной России победить финнов на Шведских хоккейных играх
Юлаевцы Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов помогли сборной России победить финнов на Шведских хоккейных играх Фото: www.fhr.ru
УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Сборная России стартовала на Шведских хоккейных играх — третьем этапе Евротура. В первом матче в упорной борьбе россияне обыграли сборную Финляндии — 2:1.
В составе сборной сыграли в этом поединке представители уфимского «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов. Они приняли участие в голевой атаке на последних минутах встречи.
Следующий поединок Россия проведет 11 февраля против хозяев этапа — шведов.