Видные ученые-экономисты Башкортостана: Хамид Гизатуллин (К 85-летию профессора)

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня Хамиду Гизатуллину — известному деятелю науки, яркому представителю отечественной экономической мысли, крупному отечественному специалисту в области региональной экономики исполняется 85 лет.

Хамид Нурисламович Гизатуллин родился 10 февраля 1932 года на хуторе Чуюнчи-Чупаново Зилаирского района Башкирской АССР, ныне одноименное село Зилаирского района Башкортостана. Этот населенный пункт был основан в 1901 году безземельными крестьянами — выходцами из Белебеевского уезда.

В 1952 году он окончил Баймакский горно-металлургический техникум. Затем четыре года отслужил в рядах Советской Армии — в морской авиации Черноморского флота.

После демобилизации Хамид Гизатуллин трудился учителем в средней школе города Кумертау, затем директором школы рабочей молодежи. Одновременно продолжал заочное образование на физико-математическом факультете Башгосуниверситета, который окончил с отличием в 1963 году.

Затем он работал в Свердловском отделении Математического института АН СССР (с 1975 года — Институт математики и механики Уральского научного центра АН СССР), где прошел путь от старшего лаборанта до заведующего отделом математико-экономических моделей. Обучался в аспирантуре и одновременно преподавал на инженерно-экономическом факультете Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, читал курсы по теории вероятностей, математической статистике, линейной алгебре и линейному программированию, автоматизированным системам управления. С 1979 года являлся заведующим отделом Института экономики Уральского отделения АН СССР в Свердловске. В 1977 году Хамид Нурисламович успешно защитил диссертацию и стал доктором экономических наук. В 1982 году избрался профессором.

С 1985 года судьба Хамида Гизатуллина вновь связана с Уфой и Башкирией. Он возглавил Отдел экономических исследований Башкирского филиала АН СССР (с 1987 года Башкирский научный центр Уральского отделения АН СССР) и заведовал кафедрой управления производством Башгосуниверситета. С 1987 года одновременно являлся заместителем председателя президиума Башкирского научного центра. В 1992-1997 годах Хамид Гизатуллин работал директором Института экономики и социологии Уфимского научного центра РАН. В 1991 году его избрали членом-корреспондентом РАН. С 1997 года является советником РАН. Ученый активно сотрудничает с кафедрой налогов и налогообложения Института экономики и управления УГАТУ.

Хамид Гизатуллин является автором более 400 научных работ, посвященных математическому моделированию социально-экономических и производственных процессов, актуальным вопросам экономики научно-технического прогресса. Им глубоко изучены проблемы функционирования региональной экономики, разработаны принципы моделирования металлургического комплекса как иерархической подсистемы народного хозяйства, проведены исследования по регулированию процессов взаимодействия экономики и природы городов и сельских районов. Ученым построена модель определения границы экономической самостоятельности региона в условиях перехода к рыночным отношениям, предложена методика расчета интегрального эффекта от структурного сдвига в экономике региона, которая прошла апробацию на примере экономики Башкортостана.

Наиболее известные книги и монографии Хамида Гизатуллина: «Моделирование металлургического комплекса: региональный аспект» (М., 1988), «Эффективность природоохранительной деятельности и моделирование рационального природопользования» (Уфа, 1988), «Концепция охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов» (Уфа, 1993), «Структурные преобразования в экономике» (Екатеринбург, 2000), «Проблемы управления сложными социально-экономическими системами» (Екатеринбург, 2005), «Экономико-математический анализ классических моделей потребления» (Уфа, 2006), «Экономико-математические основы управления конкурентноспособностью регионов» (Москва, 2007) (часть трудов выполнена в соавторстве).

В разные годы Хамид Нурисламович являлся членом ряда научных советов Российской Академии наук по экономико-математическим методам и применению ЭВМ в народном хозяйстве, региональной экономике. Входил в состав объединенного научного совета по экономическим наукам УрО РАН. Участвовал в работе диссертационных советов при Институте экономики УрО РАН и Уральском экономическом университете. Возглавлял диссертационный совет по присуждению ученой степени кандидата экономических наук при УНЦ РАН.

Многие годы Хамид Гизатуллин являлся активным лектором общества «Знание». Руководил научно-методическим советом по пропаганде экономических знаний при республиканском правлении общества. Стал автором ряда методических материалов в помощь лекторам. В 1989 году был награжден нагрудным знаком Всесоюзного общества «Знание» «За активную работу».