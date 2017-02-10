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Галим Якупов вошел в состав Экспертного совета по региональному телевидению и радио при Минкомсвязи России

ОБЩЕСТВО

Галим Якупов вошел в состав Экспертного совета по региональному телевидению и радио при Минкомсвязи России Фото: сайт БСТ

Галим Якупов вошел в состав Экспертного совета по региональному телевидению и радио при Минкомсвязи России Фото: сайт БСТ

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Директор ГУП ТРК «Башкортостан» (Башкирское спутниковое телевидение) Галим Якупов вошел в состав Экспертного совета по региональному телевидению и радио при Министерстве связи и массовых коммуникаций России.

В задачи совета входит обобщение и распространение успешного опыта работы регионального телевидения и радио, содействие повышению конкурентоспособности российского медиарынка, подготовка рекомендаций, направленных на решение других задач в сфере регионального телевидения и радио, в частности, увеличения доли телесмотрения, а также поиска научно выверенных путей их дальнейшего совершенствования.

В состав Экспертного совета, который возглавил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, вошли также представители федеральных органов исполнительной власти, телерадиовещательных организаций и их общественных объединений, сообщается на сайте ведомства.

Теги: телевидение,бст,минкомсвязь,экспертный совет
 
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