В Башкирском аграрном университете пройдет День открытых дверей Фото: Олег Яровиков В Башкирском аграрном университете пройдет День открытых дверей Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В субботу, 11 февраля, Башкирский государственный аграрный университет приглашает на День открытых дверей. Мероприятие пройдет во Дворце молодежи БГАУ (ул. 50-летия Октября, 21).

Будущим абитуриентам расскажут об истории БГАУ, актуальных образовательных программах, о правилах и особенностях приема и обучения для россиян и иностранных граждан, подготовке к сдаче вступительных испытаний и ЕГЭ в 2017 году, также можно будет задать вопросы ректору и деканам факультетов.

В программе Дня открытых дверей — выставки-презентации факультетов, выступления ректора и ответственного секретаря приемной комиссии, тестирование на выявление профессиональной направленности, консультация психолога, концертная программа.

Для гостей университета запланированы экскурсии по факультетам, научно-исследовательским лабораториям, музеям и другим структурным подразделениям университета, сообщили в пресс-центре вуза.

Начало в 10 часов.