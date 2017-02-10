Башкирская делегация в Татарстане почтила память Темира и Ильдархана Мутиных

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УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Представители Башкортостана почтили память Темира и Ильдархана Мутиных. Делегация в составе ведущих историков, артистов республики и представителей Исполкома Всемирного курултая башкир приняла участие в мероприятиях в селе Такталачук Актанышского района Татарстана.

«Это выдающиеся представители башкирского народа. Старейшина Гирейской волости Темир Мутин и его потомок Ильдархан Мутин оставили заметный след в истории, — пояснили в Курултае башкир. — Темир Мутин в 1757 году был одним из командиров башкирского полка, сражавшегося против прусского короля Фридриха II в сражении под Гросс-Егерсдорфом. Затем он возглавил башкирскую делегацию, подавшую челобитную о защите прав башкирского народа императрице Елизавете Петровне. Ильдархан Мутин — сподвижник Ахметзаки Валиди, занимал ответственные посты в Башкирском правительстве и Башревкоме».

Гости из Башкортостана возложили цветы к мемориальным стелам Мутиных. Возложение цветов было приурочено ко дню гибели Ильдархана Мутина. В Актаныше для гостей была проведена экскурсия. Завершились памятные мероприятия выступлениями собравшихся представителей двух республик. Прозвучали приветствия и доклады на исторические темы: «Темир Мутин — участник Семилетней войны», «Вклад Мухтара Мутина в развитие национальной культуры». Был продемонстрирован фильм «Мутины», концертные номера исполнили артисты Башгосфилармонии.