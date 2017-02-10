Видные организаторы средств массовой информации Башкортостана: Фаниль Кудакаев (К 65-летнему юбилею)

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня замечательную дату в своей биографии, 65-летие, отмечает Фаниль Кудакаев — известный государственный и общественный деятель, многие годы отдающий развитию республиканских СМИ, журналист и писатель, много сделавший для становления башкирской журналистики за последние десятилетия.

Фаниль Шамсетдинович Кудакаев родился 10 февраля 1952 года в деревне Малаево Кармаскалинского района Башкирской АССР, в семье сельских тружеников.

Учился в сельской школе, среди сверстников выделялся любознательностью и стремлением к знаниям. В 1970 году окончил Башкирскую республиканскую школу-интернат в Уфе (ныне Башкирская республиканская гимназия №1 имени Рами Гарипова). Уже в старших классах проявлял интерес к журналистике, его публикации о событиях школьной жизни начали появляться в республиканской печати. В том же году Фаниль Кудакаев начал трудовую деятельность в качестве плотника РСУ Горжилуправления. В 1971-1973 годах отдал воинский долг, служил в рядах Советской Армии в Прибалтике и Белоруссии.

С 1973 по 1979 год Фаниль Кудакаев учился на филологическом факультете Башкирского государственного университета. Здесь он убедился, что находится на верном пути и журналистика прочно вошла в его жизнь. Позже получил еще одно высшее образование в Свердловской высшей партийной школе, приобретя специальность политолога.

После окончания учебы в университете в 1979-1995 годы Фаниль Кудакаев работал переводчиком, редактором, старшим редактором, главным редактором Башкирского радио. Затем стал главным редактором и заместителем генерального директора — директором Башкирской студии телевидения. В этот непростой период молодой и энергичный руководитель много сделал для повышения качества и уровня Башкирского радио и телевещания, принимал активное участие в технической реконструкции оборудования, кардинальном изменении работы в условиях перехода к новой общественно-экономической формации. Фаниль Кудакаев проявил себя и в качестве яркого творческого работника, он стал автором и соавтором множества теле- и радиопередач, сценариев телеочерков и телевизионных фильмов. По его личной инициативе на радио и телевидении появились новые рубрики, тематические передачи, еженедельные программы прямого эфира, пользовавшиеся большой популярностью.

В 1995 году большой опыт и организаторские способности Фаниля Кудакаева стали востребованы на ответственной должности заместителя министра печати и массовой информации Башкортостана. В 1997-1998 годы он на недолгое время вновь вернулся в ГТРК «Башкортостан» в качестве первого заместителя генерального директора. В 1998-2004 годы снова трудился заместителем министра печати и массовой информации Республики Башкортостан. С 2004 года являлся заместителем начальника Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Башкортостана.

Этот период был напряженным, но и очень продуктивным в трудовой биографии Фаниля Кудакаева. Значителен его личный вклад в открытие и становление новых средств массовой информации. Республиканские СМИ тогда начали издаваться на шести языках. Именно в эти годы популярность получили новые издания — газеты «Йэшлек», «Омет», «Истоки», журналы «Ватандаш», «Бельские просторы», «Рампа», «Акбузат», «Аманат», «Тулпар», «Шонкар», «Рампа», «Тамаша», десятки районных, городских и объединенных газет. Если до 1995 года в республике было всего две районные газеты на башкирском языке, то через 5-6 лет число их увеличилось до 30 и позднее дошло до 66, возникли и разнообразные приложения к ним. Появился дубляж на башкирском языке новостной ленты и интернет-газеты «Башвестъ» информационного агентства «Башинформ». Ко всем этим успехам Фаниль Кудакаев имел самое прямое отношение.

Положительные сдвиги в работе башкирской прессы, рост качества изданий много раз отмечались на российском уровне. Башкортостан в те годы восемь раз подряд становился одним из самых активных участников международной профессиональной выставки «Пресса». Республика стала абсолютным лидером по числу печатных СМИ, удостоенных знаком отличия «Золотой фонд прессы» и других престижных наград.

Фаниль Кудакаев принимал также активное участие в организации газет на башкирском языке в соседних областях и республиках, где компактно проживает башкирское население. Это явилось важным элементом государственной национальной политики, проводимой органами государственной власти Башкортостана, имело большое просветительское значение, поскольку 30 процентов башкир проживает за пределами республики.

Фаниль Шамсетдинович с удовлетворением вспоминает прошедшие годы: «Нам повезло жить в двух совершенно разных политических формациях, быть их активными участниками в качестве работников СМИ. Считаю, что мои коллеги были хорошими исполнителями, с высокой дисциплиной и ответственностью, всё это идет еще из пионерии и комсомола. Шестидесятники тем и отличаются. Главное, было у всех нас желание и интерес к делу, а еще — возможности воплощать идеи. Вспоминаются наши ежегодные поездки в Москву, где в рамках выставки «Пресса» в самом сердце России мы умудрялись проводить свои многочисленные масштабные мероприятия. А наши ежегодные журналистские экспедиции по местам боевых действий отрядов Салавата Юлаева — от Урала до самой Балтики! Самое главное — ни у кого не было безразличия…».

С 2010 года Фаниль Кудакаев возглавлял журнал «Тамаша». Он быстро сделал его популярным, привлек новых авторов, открыл новые интересные рубрики, довел тираж издания до 2700 экземпляров.

С 2013 года он является заместителем председателя — ответственным секретарем Союза журналистов Башкортостана. Фаниль Шамсетдинович провел большую организационную работу по наведению порядка в учете, приему новых членов. Значимой его работой, совместно с журналистом Ризваном Хажиевым, стал недавний выпуск книги о лауреатах республиканской премии им. Ш. Худайбердина. Одновременно с 2000 года он успешно руководит работой землячества Кармаскалинского района в Уфе. Возглавляет Объединенный совет ветеранов радио и телевидения Башкортостана.

Много лет Фаниль Шамсетдинович занимается изучением истории Башкортостана, происхождением сел и деревень родного Кармаскалинского района. Плодотворный и заслуженный результат этой благородной деятельности — более десяти книг, написанных Фанилем Кудакаевым. Среди них — «Ауылым минең — Малай» («Деревенька моя — Малаево»), «Ауылым исеме ябай — Малай» («Деревню мою зовут просто — Малаево») и другие, посвященные малой родине автора. В изданиях содержится огромный и интересный архивный материал, приводятся подробные данные о представителях самых известных фамилий, даются шежере отдельных родов.

К 70-летию Великой Победы Фаниль Шамсетдинович стал одним из составителей уникальной книги, посвященной главному боевому пути четырежды орденоносной 95 (226 гвардейской) дивизии, в которой героически сражались более 500 уроженцев Башкортостана. Творческими удачами автора стали книги «От Урала до Балтики. По следам Салавата» и «Курай Адигама» (о жизни и творчестве выдающегося музыканта и педагога Адигама Искужина).

За большие заслуги в организации республиканских СМИ Фаниль Кудакаев удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Он является лауреатом премии им. М. Уметбаева.