В Башкирии ученики лицея будут проходить курс лечения в соляной шахте Фото: администрация Учалинского района









В Башкирии ученики лицея будут проходить курс лечения в соляной шахте Фото: администрация Учалинского района

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в Башкирском лицее №1 города Учалы состоялось открытие кабинета галокамеры — соляной шахты, которая была построена в рамках реализации гранта Федеральной целевой программы развития образования. По этой программе в 2016 году Башкирский лицей выиграл грант в размере 1 млн 200 тысяч рублей. Соляная шахта рассчитана на восемь посадочных мест, оснащена солегенератором, йодогенератором, гималайскими лампами, телевизором, акустической системой. Сеанс длится 30-40 минут, можно проводить несколько сеансов в день, курс включает 10 сеансов. На сегодняшний день в лицее насчитывается более 300 из 1300 учащихся, которые готовы пройти курс лечения в соляной шахте.

«Мы надеемся, что соляная шахта станет еще одним пунктом в нашем оздоровительном центре, который состоит из сенсорной комнаты, физиотерапевтического кабинета. Наш лицей — инновационное образовательное учреждение, в котором мы хотели бы не только обучать и воспитывать учащихся, но и оздоравливать, не отрывая их от учебного процесса», — рассказала директор школы Оксана Нигматуллина.

Также в рамках данной программы была обновлена материально-техническая база геологического музея школы. В экспозиции музея более двух тысяч экспонатов со всех уголков планеты, среди которых полезные ископаемые Учалинского района, республики, поделочные камни и самоцветы Урала, палеонтологическая коллекция, сувениры, украшения. Музей работает более 10 лет, при нем организован геологический кружок, на его занятиях ученики готовят доклады, рефераты, научные работы, сообщили в администрации Учалинского района.