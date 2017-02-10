Детские лагеря должны будут получать образовательные лицензии Фото: администрация Туймазинского района Детские лагеря должны будут получать образовательные лицензии Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Детские лагеря могут обязать получать лицензию на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования. Проект соответствующего федерального закона уже подготовлен. Правительство РФ стало разрабатывать меры по ужесточению требований к организации детского отдыха и оздоровления в лагерях после трагедии, произошедшей 18 июня 2016 года в Карелии — тогда утонули 14 детей, отдыхавших в лагере «Парк-отель «Сямозеро». Сейчас около 60 процентов организаций, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением, не имеют такой лицензии на допобразование, сообщают «Известия».

По действующему законодательству детские лагеря обязаны получить лишь разрешение на воспитательную деятельность. Как рассказали изданию в Минобрнауки, образовательную лицензию лагеря должны будут получить до 1 января 2020 года, иначе они будут закрыты. Предполагается, что поправки вступят в силу с января 2018 года.

«Документ разработан с учетом предложений профильных ведомств и направлен на дальнейшее совершенствование правовой базы, обеспечивающей повышение качества и безопасности детского отдыха и оздоровления», — пояснили в Минобрнауки.

Законопроект также предусматривает, что будет определен уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере отдыха и оздоровления детей. Для этого предлагается внести поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

К обязанностям уполномоченного правительством органа будет относиться выработка и реализация госполитики и правовое регулирование этой сферы, межведомственная координация по вопросам отдыха детей, ведение реестра детских лагерей и утверждение формы договора об отдыхе и оздоровлении ребенка.

По информации издания, уполномоченным органом станет Минобрнауки. Курировать вопросы детского отдыха ведомство начнет с 1 января 2018 года. В министерстве не подтвердили и не опровергли возможные изменения.