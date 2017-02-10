В Башкирском госуниверситете обсудили вопросы сотрудничества с Духовным управлением мусульман региона Фото: с сайта вуза В Башкирском госуниверситете обсудили вопросы сотрудничества с Духовным управлением мусульман региона Фото: с сайта вуза

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирском государственном университете обсудили новые направления сотрудничества с Духовным управлением мусульман РБ. Представители совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан, руководство ДУМ РБ, а также руководители структурных подразделений и деканы гуманитарных факультетов БашГУ рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия с республиканским духовным ведомством и включения вуза в соорганизаторы мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею ДУМ РБ. Вековой юбилей Духовного управления будет отмечаться в декабре 2017 года.

Как сообщили в пресс-центре вуза, БашГУ развивает исламскую теологию с 2014 года, именно с этого времени в университете ведётся подготовка бакалавров по направлению «Теология» (Исламская теология). А в январе прошлого года БашГУ и ДУМ РБ заключили договор о совместной реализации образовательного проекта «Современный ислам: теория и практика».

В ходе рабочего совещания, прошедшего в университете, проректор БашГУ по социально-экономическому развитию Антон Шаронов ознакомил участников встречи с новыми направлениями партнёрства в вопросе подготовки кадров, пополнения базы научно-стратегических разработок, а также научно-методического сопровождения некоторых аспектов деятельности, осуществляемой ДУМ РБ в сфере образования. Первый заместитель председателя-муфтия ЦРО ДУМ РБ Аюп хазрат Бибарсов подчеркнул необходимость дальнейшего партнёрства духовенства с высшими школами в сфере подготовки высококвалифицированных кадров. Первый заместитель председателя-муфтия Айнур хазрат Арсланов презентовал основные юбилейные мероприятия и особо отметил важность работы со студенческой молодёжью в вопросах профилактики религиозного экстремизма.