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10 февраля Пятница

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В Башкирии просят содействия граждан в расследовании убийства четы пенсионеров

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии просят содействия граждан в расследовании убийства четы пенсионеров Фото: Андрей Старостин

В Башкирии просят содействия граждан в расследовании убийства четы пенсионеров Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

СКР по республике обращается к гражданам за содействием в расследовании убийства четы пенсионеров. В поселке Раевский 6 февраля были обнаружены тела 83-летнего местного жителя и его 81-летней супруги с признаками насильственной смерти, в их доме на улице Космонавтов. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника и просят обладающих какой-либо информацией о личности подозреваемого позвонить по телефонам: (34754) 2-35-04, (34754) 2-35-82, (347) 251-62-51, (347) 251-75-07 или 02.

Теги: убийство,СКР по РБ,расследование
 
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