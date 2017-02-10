В Башкирии безоружный охотник бросился в логово к волчице Фото: Книжная палата РБ В Башкирии безоружный охотник бросился в логово к волчице Фото: Книжная палата РБ

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии безоружный охотник бросился в логово к волчице и поймал десять волчат. Кто в республике истреблял хищных зверей и какое за это получал вознаграждение, рассказывает газета «Луч большевизма» в июне 1951 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Сейчас самое удобное время истребления хищных зверей — волков», — сообщается в Нуримановской районной газете. Маленькие волчата совершенно безопасны и легко доступны любому охотнику, колхознику, пастуху и даже школьнику, уверены в издании.

В начале лета охотник местного колхоза Гандалиф Хайрутдинов со своим напарником Рифгатом Сибагатуллиным, совершая обход участков, обнаружил логово, где была волчица с десятью волчатами. «Смелый охотник бросился в логово безоружным», — говорится в публикации. Волчица убежала, оставив свой выводок. Охотники забрали из логова всех волчат и доставили их в Нуримановскую райзаготконтору. За сданное живсырье охотники получили 2 225 рублей премии и стоимость шкурок, сообщается в газете.

Справка. В середине 20-х годов прошлого века в СССР волки истребляли до миллиона голов скота ежегодно, поэтому власти развернули борьбу с этими хищниками. Уже к 1928 году прирост численности волков был приостановлен. Однако в годы Великой Отечественной войны количество волков возросло, увеличился и ущерб от них. После войны было принято решение о быстрейшем истреблении волков в стране. За каждого уничтоженного волка, в том числе за волчат, полагалась премия в 200-300 рублей. Охотничьи организации развернули повсеместное истребление волков, борьба приобрела всесоюзные масштабы. Ежегодный отстрел хищников составлял около 50 тысяч экземпляров.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.