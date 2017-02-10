В Башкирии снегоходная экспедиция отправилась на проверку территории обитания дикой бурзянской пчелы Фото: сайт npbashkiria.ru В Башкирии снегоходная экспедиция отправилась на проверку территории обитания дикой бурзянской пчелы Фото: сайт npbashkiria.ru

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Башкортостане, несмотря на 30-градусные морозы, 17 человек на девяти снегоходах отправились по Нугушскому водохранилищу в Кутук-Сумганское урочище, расположенное примерно в 30 км от села Нугуш. Этот пункт станет первой точкой на маршруте экспедиции по биосферному резервату «Башкирский Урал» протяженностью более 200 км. Экспедиция проводится под эгидой башкирского отделения Русского географического общества. В ней принимают участие депутаты Госсобрания республики, руководители научно-исследовательских институтов, национального парка «Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш», предприниматели, представители СМИ. Цель — объехать территорию обитания дикой бурзянской пчелы, проверить состояние бортей, обсудить проблемы сохранения популяции «бурзянки», сообщает Национальный парк «Башкирия».

11 февраля депутат Госсобрания РБ, председатель Совета БРО «Российская экологическая партия «Зеленые» Руфина Шагапова проведет экологический урок в средней школе деревни Иргизлы Бурзянского района. Директор НИИ безопасности жизнедеятельности РБ, доктор геолого-минералогических наук Лариса Белан посетит школьный краеведческий музей, где собраны уникальные экспонаты, в том числе горных пород. Отсюда участники пробега направятся в Капову пещеру, 12 февраля — в информационно-сервисный пункт Кашаля, затем вернутся в Нугуш.

«В республиканский закон «О пчеловодстве» готовятся изменения, направленные на сохранение бурзянской бортевой пчелы и развитие уникального башкирского промысла — бортничества, — прокомментировала Руфина Шагапова. — Необходимо законодательно закрепить понятия, связанные с бортничеством, установить запрет на рубки бортевых деревьев, которые служат домами для диких пчел, и признать среднерусскую породу пчелы приоритетной для разведения в горной местности нашей республики».

«Если не принимать никаких мер, мы можем лишиться популяции бурзянской бортевой пчелы в течение ближайших пяти лет, — уверен директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов. — Чтобы этого не произошло, усилиями нашего парка и заповедника «Шульган-Таш» мы занимаемся разведением этой породы, созданием условий для ее размножения. Изготавливаем борти, колоды, заселяем их чистопородными пчелами. Конечно, только своими силами справиться с такой большой задачей нам сложно. Поэтому призываем всех помочь нам и принять участие в благотворительном проекте «Заповедный мёд», информация о котором есть на нашем сайте».