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10 февраля Пятница

Уфа   °

В Башкирии разыскивается женщина с дочерью-подростком

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Служба судебных приставов обращается к жителям Башкирии за содействием в розыске женщины, которая незаконно увезла дочь. Как сообщили в УФССП по РБ, жительница Ростовской области — 35-летняя Инесса Щербина, лишенная родительских прав, вывезла свою 12-летнюю дочь Валерию Щербину без уведомления отца и органов опеки. Знающих что-либо о местонахождении женщины и подростка приставы просят сообщить в дежурную часть по телефону (347) 273-56-40.

Теги: розыск,несовершеннолетние,приставы
 
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