В Башкирии определились юные хоккеисты, которые представят республику на Всероссийском турнире «Золотая шайба» Фото: пресс-служба ГФИ по РБ





В Башкирии определились юные хоккеисты, которые представят республику на Всероссийском турнире «Золотая шайба» Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

10 февраля в городе Салавате завершился финал республиканского этапа турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» среди городских команд в возрастной группе 2002-2003 годов рождения. Победители представят республику на Всероссийских соревнованиях в Сочи.

«В регионе делается многое для развития детско-юношеского спорта. Строятся современные спортивные комплексы, открытые ледовые коробки, — приветствовал участников ледовых баталий Главный федеральный инспектор по Башкортостану Михаил Закомалдин. — В Приволжье проект «Золотая шайба» поддерживает полпред Президента России Михаил Бабич. Участие в престижном турнире — это шанс для начинающих хоккеистов исполнить свою мечту — попасть в большой спорт».

Как сообщает пресс-служба ГФИ по РБ, за звание лучшей хоккейной команды республики боролись спортсмены из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, села Кушнаренково и Кугарчинского района. Возраст участников — 14-15 лет. Все они — любители хоккея, но показывают профессиональные результаты. За первое место в турнирной таблице сражались две сборные города Уфы, команды «Юный Азаматовец» и «Золотая шайба». Со счетом 4:3 победила команда «Юный Азаматовец», она и отправится на Всероссийский турнир защищать честь региона. Михаил Закомалдин вручил победителям сертификаты на приобретение спортивного инвентаря, кубок и медали.