Проекты «Единой России» привлекут в Башкирию около миллиарда рублей из федерального бюджета Фото: Пресс-служба «Единой России» Проекты «Единой России» привлекут в Башкирию около миллиарда рублей из федерального бюджета Фото: Пресс-служба «Единой России»

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане в 2017 году началась реализация четырех крупных проектов «Единой России». Стартовали проекты, направленные на улучшение инфраструктуры и благоустройство: «Городская среда», «Местный Дом культуры», «Театры малых городов» и «Парки малых городов».

По каждой из программ запланировано финансирование из федерального бюджета, предусмотрено также софинансирование из местной казны.

Помощь из бюджета страны придаст работе по благоустройству муниципалитетов новую динамику и поможет осуществить самые смелые планы на порядок быстрее, чем это было бы возможно самостоятельно. В результате такой поддержки республика заметно преобразится уже в ближайшие годы.

Проект «Городская среда» направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий в областных центрах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей. Кроме того, будет обеспечен общественный контроль каждого этапа реализации программы благоустройства, пояснили в региональном отделении партии.

Еще один партийный проект — «Местный Дом культуры» — направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в населенных пунктах, где проживают менее 50 тысяч человек.

Программа «Парки малых городов» сегодня является более чем актуальной. Партия инициировала выделение средств из бюджета на благоустройство этих объектов и предложила общественности механизм совместной работы над проектом.

Проект «Театры малых городов» направлен на поддержку не только зданий, но и театральной деятельности — организации новых постановок и декораций для них.

«Средства в федеральном бюджете на реализацию социально направленных партийных проектов появились благодаря активным действиям фракции «Единой России», — заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Проекты «Единой России» формируются на основе предвыборных обязательств. Они становятся приоритетами в законотворческой деятельности депутатов. Во время рассмотрения закона о бюджете на 2017 и плановый период 2018-2019 годов депутаты от фракции «Единой России» активно выступали за выделение федеральных средств на реализацию данных проектов, направленных на улучшение качества жизни людей. Это самый прямой путь для исполнения наказов избирателей.

Программа преображения сёл и городов формируется на основании обращений и инициатив граждан, проведения общественных обсуждений по каждому объекту. В рамках партпроектов будет обеспечен общественный контроль каждого этапа реализации программы.