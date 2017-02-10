В Башкортостане молодые семьи получат по 300 тысяч рублей при рождении ребенка Фото: Олег Яровиков В Башкортостане молодые семьи получат по 300 тысяч рублей при рождении ребенка Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

С 2017 года в республике молодые семьи при рождении первого ребёнка будут получать единовременные социальные выплаты на приобретение жилья. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на совещании с главами муниципалитетов по вопросам демографии.

– В ближайшее время я подпишу Указ о единовременных социальных выплатах молодым семьям в размере 300 тысяч рублей, начиная с этого года, на улучшение жилищных условий при рождении ребенка, – сказал Рустэм Хамитов. – Считаю, что и муниципальным районам и городским округам также необходимо проработать свои меры поддержки. Не должны оставаться в стороне предприятия и организации республики.

При этом Глава республики отметил, что материальный метод для стимулирования рождаемости не должен быть единственным.

– Здесь важно всё – в первую очередь надо создавать рабочие места с достойным и стабильным заработком, возможность улучшить жилищные условия, обеспечить доступную социальную и транспортную инфраструктуру, культурную среду, здоровую экологическую ситуацию, общественную безопасность, правопорядок и множество других факторов, определяющих качество жизни на местах, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Необходима целенаправленная идеологическая работа, особенно с молодёжью, по укреплению ценности материнства, отцовства, семьи, здорового образа жизни. На это должны работать учреждения образования, средства массовой информации, общественные организации, средства наглядной агитации.