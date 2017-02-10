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В Башкирии создано региональное отделение Ассоциации молодых педагогов

ПОЛИТИКА

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане создано региональное отделение Ассоциации молодых педагогов. В учредительном собрании приняли участие 34 делегата из 20 образовательных организаций республики, сообщили в Молодежной общественной палате.

Основная цель Ассоциации – поддержка молодых педагогов и содействие их профессиональному росту.

Председателем отделения была избрана член Молодёжной общественной палаты, заместитель директора Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Инесса Косолапова.

Деятельность организации будет направлена на повышение престижа педагогической профессии, консолидацию молодых педагогов укрепление правовой основы работы и их защищенности. Членом Ассоциации могут стать педагоги дошкольных, общеобразовательных, а также профессиональных образовательных учреждений, главное требование – возраст до 35 лет.

В настоящее время сообщества молодых педагогов созданы практический во всех субъектах Российской Федерации, которые успешно работают и взаимодействуют друг с другом. В 2017 году в планах регионального отделения – проведение Республиканского форума молодых педагогов.

Теги: Общественные организации,молодежная палата
 
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