Уфимский детский сад получит более 3 миллионов рублей на создание консультационного центра Фото: Олег Яровиков Уфимский детский сад получит более 3 миллионов рублей на создание консультационного центра Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский детский сад № 58 вошел в число победителей по итогам конкурсного отбора на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

Как сообщает Минобрнауки РФ, гранты направляются на реализацию новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение её внедрения («Консультационные центры»).

Уфимский детский сад получит более 3 миллионов рублей на развитие инфраструктуры и организацию работы консультационного центра на базе детского сада, предоставляющего методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста (в т.ч. детям с особыми образовательными потребностями).

По данным Министерства образования РБ, на сегодняшний день в республике действует 347 консультационных центров. В течение 2016 года в них обратились более 15 тысяч родителей, чьи дети посещают детские сады и группы семейного воспитания, а также семьи, в которых воспитываются малыши в возрасте от 0 до 3 лет, не получающих дошкольное образование.

На участие в конкурсе было подано 70 заявок от дошкольных образовательных организаций РФ. Победителями названы 13 детских садов.