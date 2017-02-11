В Уфе Всероссийский День зимних видов спорта отметят заплывом в ледяной воде Фото: Андрей Старостин В Уфе Всероссийский День зимних видов спорта отметят заплывом в ледяной воде Фото: Андрей Старостин

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе Всероссийский День зимних видов спорта отметят заплывом в ледяной воде. Мероприятие состоится в воскресенье, 12 февраля на озере Солдатское в парке им.И.Якутова. Любители зимнего плавания проплывут вольным стилем 50 метров. Ожидается участие около 150 человек. Возраст участников — до 80 лет, сообщает Федерация зимнего плавания и закаливания РБ.

В Федерации также добавили, зимнее плавание вскоре станет официальным зимним видом спорта. На днях Федерация зимнего плавания получит аккредитацию от Минспорта России. И Башкортостан будет рассматриваться первой площадкой для проведения официального чемпионата страны по зимнему плаванию.

Начало старта 12 февраля в 10 часов.