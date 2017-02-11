В Башкирии стало известно расписание движения пригородных поездов в праздничные дни февраля Фото: Олег Яровиков В Башкирии стало известно расписание движения пригородных поездов в праздничные дни февраля Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В праздничные и предпраздничные дни февраля, связанные с Днем защитника Отечества, пригородные поезда будут следовать по измененному графику, сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Так, 22 февраля пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы. 23, 24, 25 февраля — по расписанию субботы, 26 февраля — по расписанию воскресенья, 27 февраля — по расписанию понедельника.

ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» просит пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании движения пригородных поездов, с которыми можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, в региональных СМИ, а также на официальном сайте транспортной компании. Также билеты можно приобрести, воспользовавшись мобильным приложением «Пригород».