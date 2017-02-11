В Уфе родители выпускников сдают ЕГЭ Фото: Depositphotos.com В Уфе родители выпускников сдают ЕГЭ Фото: Depositphotos.com

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе проходит акция «День сдачи ЕГЭ родителями». В субботу, 11 февраля акция cостоится в Башкирской гимназии № 102 и Республиканской художественной гимназии имени Касима Давлеткильдеева.

Родители выпускников 2017 года напишут работу, составленную из заданий и аналогичных тем ЕГЭ по математике.

Они смогут полностью ознакомиться с процедурой экзамена. Цель мероприятия — разъяснить нюансы ЕГЭ родителям, что не менее важно, чем самим выпускникам, ведь именно они могут правильно сориентировать, настроить и поддержать своих детей, считают в Министерстве образования РБ.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, черную гелевую ручку и бейдж.

В Советском районе Уфы родители выпускников 9 и 11 классов уже прошли через все этапы сдачи экзамена в форме ЕГЭ. Мероприятие прошло в лицее № 94. Организаторы сообщили, у взрослых было все, как у детей – убранные телефоны, паспорта, заполнение бланков. На решение заданий по русскому языку отвели 45 минут, все с задачей справились. Свои результаты родители смогут узнать в течение 10 дней.

«День сдачи ЕГЭ родителями» проходит в 50 регионах страны с 7 по 28 февраля по инициативе Рособрнадзора.