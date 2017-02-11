В Уфе устраняют утечку горячей воды на улице Губайдуллина Фото: администрация Уфы
В Уфе устраняют утечку горячей воды на улице Губайдуллина
В Уфе устраняют утечку горячей воды на улице Губайдуллина Фото: администрация Уфы
УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе на проезжей части улицы Губайдуллина в сторону проспекта Салавата Юлаева произошло повреждение на линии водопровода. На место прибыли все необходимые службы. В данный момент МУП «Уфаводоканал» ликвидирует утечку, сообщили в администрации города.