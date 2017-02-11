В Башкирии полицейские изъяли 10 литров сомнительного алкоголя Фото: открытый источник
В Башкирии полицейские изъяли 10 литров сомнительного алкоголя
В Башкирии полицейские изъяли 10 литров сомнительного алкоголя Фото: открытый источник
УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В республике полиция продолжает операции по изъятию некачественного алкоголя. За последние дни факты продажи спиртного без лицензий обнаружено в Мелеузе, Нефтекамске, Белокатайском, Кушнаренковском и Мишкинском районах. Алкоголь продавался по ценам, намного ниже рыночных. Например, 37-летний житель Белокатайского района реализовывал бутылки со спиртным у себя дома. 23-летняя жительница Нефтекамска продавала «фанфурики» в магазине на улице Социалистической. В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Всего изъято около 10 литров алкогольной продукции, она направлена на экспертизу, проинформировали в МВД по РБ.