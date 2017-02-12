В Башкирии региональный отборочный фестиваль робототехники пройдет в Стерлитамаке

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане региональный отборочный фестиваль робототехники пройдет в Стерлитамакском филиале БашГУ 18 февраля.

«РобоФест-Стерлитамак» 2017 проводится в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». Победители отправятся в марте в Москву представлять республику на всероссийский робототехнический фестиваль.

В пресс-центре БашГУ сообщили, в число участников войдут школьники в возрасте от 6 до 12 лет, которым предстоит соревноваться по программам: FLL, Jr.FLL, «Hello, Robot!»LEGO, «Hello, Robot!» ARDUINO. Им будет необходимо собрать роботов и запрограммировать их согласно заданию, которые они получат в день соревнований.

В рамках фестиваля также состоится Республиканский конкурс творческих работ по робототехнике на тему «Роботы в вооруженных силах России», Республиканский чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика, мастер классы по 3Д-печати и виртуальной реальности.

В деловой программе — посещение научно-образовательного центра СФ БашГУ «Промышленная робототехника и медицинская физика», где состоится открытие научно-производственного участка по разработке перспективных образцов в области робототехнических изделий для станкостроения. Еще одно мероприятие — круглый стол с руководителями образовательных учреждений на тему «Проблемы и перспективы развития образовательной робототехники».

«Задачу подготовки будущих специалистов в области робототехники надо решать системно, начиная со школьной скамьи, вовлекая учащихся в научно-техническое творчество и стимулируя интерес к решению инженерных задач, — считает директор СФ БашГУ Алексей Ковальский. — Это помогает ребенку не просто развивать в себе технические наклонности, но и определиться с выбором будущей профессии. Главная цель нашего центра — обеспечить взаимодействие образования, науки и производства».