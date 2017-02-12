Рами Гарипов ‑ человек и гражданин (К 85-летию со дня рождения поэта)

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня общественность Башкортостана добрым словом вспоминает имя и дела выдающегося поэта Рами Ягафаровича Гарипова, который на протяжении всей своей, не очень длинной, творческой биографии свято защищал родной язык и литературу, свои жизненные принципы, которым он никогда не изменял. Его жизнь является еще одним подтверждением того непреложного факта ‑ чем крупнее творческая личность, тем более трагичнее его судьба.

При жизни Рами Гарипов не имел ни званий, ни наград. Высокое звание «Народный поэт Башкортостана», имя лауреата Государственной премии им. С. Юлаева ‑ все это пришло к нему уже после смерти и стало символом общенародной любви к поэту, который в непростые времена защищал право поэта творить на родном языке, обращаться к своему народу, говорить ему правду, пусть иногда и горькую.

Рами Гарипов родился 12 февраля 1932 года в селе Аркаулово Верхне-Кигинского района Башкирской АССР, ныне Салаватского района Республики Башкортостан, в семье сельских тружеников. Его отец, Ягафар Мухаметрахимович, возглавлял в Аркауле сельсовет, затем колхоз. С началом войны он ушел на фронт вместе с коммунистами-добровольцами Салаватского района и в феврале 1943 года погиб в тяжелых боях под Сталинградом.

Мать, Гюльмарьям Хизбулловна, осталась одна с четырьмя детьми, старшим из которых был Рами. В военные и послевоенные годы ему приходилось пасти овец, коров, лошадей, косить наравне со взрослыми сено, проливать пот на уборке урожая, работать на лесоповале, сплавлять по бурной Юрюзани плоты. Свободные от домашних и колхозных дел часы Рами посвящал чтению. Правда, не мог засиживаться с книгами допоздна ‑ приходилось экономить керосин. Он постоянно рылся в книгах, оставшихся от отца, который был передовым и образованным человеком, и вскоре в деревне не осталось ни одной книги, которую он бы не прочитал.

Семилетнюю школу Рами окончил в Аркаулово, затем учился в Уфимской средней школе №9 (ныне ‑ Башкирская республиканская гимназия №1 им. Р. Гарипова).

В 1950-1955 годы Рами Гарипов ‑ студент Литературного института им. А.М. Горького в Москве. По окончании института работал в редакциях газеты «Совет Башкортостаны», журнала «Агидель», в отделе художественной литературы Башкирского книжного издательства. В 1959-1964 годы Рами Гарипов жил в родных краях, работал секретарем комсомольской организации колхоза «Юрюзань» и совхоза «Саргамыш» Салаватского района, заведующим отделом районной газеты. В 1964-1966 годы ‑ литературный сотрудник республиканской газеты «Совет Башкортостаны», в 1968-1972 годы ‑ ответственный секретарь журнала «Башкортостан кызы».

Рами Гарипов начал печататься в 1950 году. Его первое стихотворение было опубликовано в журнале «Эдэби Башкортостан». Первая книга стихов «Юрюзань» была дипломной работой как студента Литературного института. Сборники стихов «Каменный цветок», «Песни жаворонка» он посвятил родному краю, природе, своим землякам.

В последующих сборниках «Полет», «Заветное слово», «Рябинушка» поэт много размышлял о смысле жизни, об исторической судьбе народа, духовной связи поколений, выказывал тревогу за будущее родного языка и культуры. Он часто обращался к башкирскому поэтическому творчеству, особенно к жанрам кубаира и к классическим народным песням.

Рами Гарипов известен и как мастер художественного перевода поэзии Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Гейне, Рудаки, Гамзатова и других поэтов. Поэт плодотворно работал над переводами рубаи Омара Хайяма. Результатом его переводческой деятельности явилась книга «Моя антология». Стихи самого поэта переводились на русский, белорусский и татарский языки. В 1960 году Рами Ягафарович вступил в Союз писателей Башкирской АССР.

Мягкие и лирические строки стихотворений Рами Гарипова часто вдохновляли композиторов на создание песен и романсов. Композиторы Абрар Габдрахманов, Айрат Кубагушев, Роза Сахаутдинова, Рафик Сальманов написали немало прекрасных песен, которые часто исполняются со сцены, передаются по радио и телевидению.

Из-за своей прямолинейности, принципиальности, смелых высказываний поэт постоянно подвергался преследованиям. Жаль, но иногда травили его и свои же коллеги-поэты, только более приспособившиеся и трусливые, на заседаниях Союза писателей. За стихотворение «Родной язык», в котором Рами Гарипов воспевает священные чувства, присущие каждому человеку, чувства, которые человек впитывает вместе с молоком матери, его в начале шестидесятых годов обвинили в национализме. Написанная в 1964 году поэма «Поклонение (1937)» с резкой критикой культа личности Сталина при жизни автора так и не увидела свет.

16 ноября 1971 года Рами Гарипов должен был выступить в прямом эфире по Башкирскому телевидению при одном обязательном условии: не зачитывать такие строки из стихотворения «Салават-батыр»:

Единство наше враг сломить не в силе ‑

Перед царями в самый трудный, горький час

Мы головы покорно не склоняли,

Кто голову склонить заставит нас сейчас?

Однако не таков был Рами, чтобы «наступать на горло» собственной песне. Конечно, он прочел их, и после этого подвергся жестокой опале, перед ним закрылись двери всех изданий. Зарабатывал он на жизнь только переводами, жил он в те годы очень трудно, буквально голодал. Многие стихи Рами Ягафаровича остались на долгие годы неизвестными для читателя. Даже поддержка таких литераторов, как Мустай Карим, Ахияр Хакимов, Александр Филиппов, Рашит Султангареев, татарский поэт Хасан Туфан не смогли заглушить слаженный и дружный хор гонителей Рами Гарипова.

Он был исключен из Союза писателей и умер от разрыва сердца 20 февраля 1977 года. Но ушел непобежденным и уверенным в своей правоте. Верной спутницей жизни ему была супруга Надежда Васильевна, русская женщина-москвичка, ныне покойная, которая много сделала для сохранения и публикаций творческого наследия поэта.

Равиль Бикбаев так сказал о своем старшем коллеге: «…Рами Гарипов ‑ не только историческая личность, это поэт дня сегодняшнего, находящийся в первых рядах борьбы. И он же, как никто другой, ‑ поэт будущего, к которому грядущие поколения будут обращаться за советом. Человек, оставивший после себя такое богатое творческое наследие, фактически не ушел от нас, просто у него началась вторая жизнь ‑ бессмертие... Истинный народный поэт ‑ неотъемлемая часть своего народа. И пока на земле существует башкирский народ, будет и Рами Гарипов!..»

Ныне в селе Аркаулово ‑ родине Рами Гарипова ‑ открыт его дом-музей, установлен бюст поэта, одна их улиц названа в честь выдающегося земляка. Действует Башкирская республиканская гимназия №1 его имени. Улицы имени Рами Гарипова появились на карте Уфы ‑ в поселке Нагаево Октябрьского района, в городе Сибае, многих населенных пунктах республики. На доме, где поэт проживал в Уфе, установлена мемориальная доска. Создан фильм о его жизни и творчестве. В 1990 году утверждена премия имени Рами Гарипова. Издаются его книги. В издательстве «Китап» вышло собрание сочинений поэта в трех томах.