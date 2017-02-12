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Популярный башкирский певец Elvin Grey попал в аварию

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Популярный башкирский певец Elvin Grey попал в аварию Фото: соцсети

Популярный башкирский певец Elvin Grey попал в аварию Фото: соцсети

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин (псевдоним Elvin Grey) попал в аварию. Автомобиль, в котором ехал певец и его администраторы, слетел с трассы в сугроб. ДТП произошло по пути в город Октябрьский, куда команда направлялась на концерт.

Сотрудники службы спасения среагировали быстро и помогли отбуксировать автомобиль из сугроба. В результате ДТП никто не пострадал. По сообщениям близких, уставший певец даже не проснулся во время происшествия.

Elvin Grey выступает с концертами почти каждый день. На протяжении февраля-апреля любимец публики планирует дать более 60 концертов. За это время он споет в городах Башкортостана, Татарстана, Челябинской, Тюменской областей, Удмуртии, Марий Эл. 25 марта певец выступит в Москве, 13-14 апреля — в Уфе, 27-28 апреля — в Казани.

Теги: дтп,Элвин Грей,поп-музыка
 
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