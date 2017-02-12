В Уфе легендарной балерине Зайтуне Насретдиновой установят памятник

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе знаменитой балерине Зайтуне Насретдиновой установят памятник. Как сообщила известный журналист, автор книги «Гран-па башкирского балета» Нина Жиленко, событие произойдет в рамках XXI Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. Напомним, фестиваль состоится в Уфе с 23 мая по 2 июня. Одной из премьер станет обновленный спектакль «Журавлиная песнь».

Зайтуна Агзамовна Насретдинова (1923 — 2009) – выдающаяся башкирская балерина, народная артистка СССР. Среди созданных ею на сцене образов — Одетта и Одиллия («Лебединое озеро» П. Чайковского), Никия («Баядерка» Л.Минкуса), Жизель и Мирта («Жизель» А. Адана), Китри («Дон Кихот» Л. Минкуса), Аврора («Спящая красавица» П. Чайковского), Франциска («Голубой Дунай» И.Штрауса), Эсмеральда («Эсмеральда» Ц. Пуни) и другие. В этом ряду особое место занимает образ Зайтунгуль в первом национальном балете «Журавлиная песнь», авторы которого либреттист Файзи Гаскаров, композиторы Лев Степанов и Загир Исмагилов посвятили свое сочинение молодой и талантливой балерине. Именно этот балет и мастерство Насретдиновой произвели неизгладимое впечатление на будущего великого танцовщика XX века Рудольфа Нуреева, определив его судьбу.

Звезда балетной сцены похоронена на Южном кладбище Уфы. В последние годы культурная общественность Уфы неоднократно поднимала вопрос о ненадлежащем состоянии последнего пристанища балерины. Автор идеи надгробного памятника — генеральный директор БГТОиБ Ильмар Альмухаметов, макет выполнил дизайнер Буранбай Ишемгулов. Проект планируется осуществить за счет средств театра.