В Уфе откроется персональная выставка Рамиля Мигранова «Моя многоликая Родина»

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе откроется персональная юбилейная выставка живописца, члена Союза художников России Рамиля Мигранова «Моя многоликая Родина». Открытие состоится 15 февраля в 17.00 в Уфимской художественной галерее.

В экспозиции будут представлены произведения, которые отражают географию творческих поездок художника – пейзажи Оренбуржья, Тобольска, величественного Иремеля, красоты Зауралья, великолепие родины Мустая Карима – деревни Кляшево, самобытность малой родины художника – деревни Гайниямак Альшеевского района.

«Произведения Рамиля Мигранова убеждают в его поэтической, живописной одаренности. Органично воспринимаются его эмоциональные, написанные быстрой кистью этюды рядом с законченными произведениями, выдержанным в величественных ритмах, в каждом из них он умеет пластическими, колористическими средствами передать трепетность своих чувств, которые непременно улавливает зритель. Он чуток к жизни природы, ее переменчивым состояниям, с одинаковым мастерством пишет бело-голубые сугробы и охристо-золотые уральские холмы, утренние туманы и солнечный свет. Поэтика живописца заключена не только в передаче красоты мира природы, но и в его стремлении воплотить философские размышления о жизни, гражданственные чувства. В произведениях автора встает многоликая красота России, Башкортостана, людей, в чьих делах и судьбах отражены помыслы, жизнь нашего народа», — пишет искусствовед Валентина Сорокина.

В открытии выставки примут участие представители отделения Союза художников России в Республике Чувашия и В.А. Васильев, заместитель председателя – исполнительный директор Ассамблеи народов Чувашии, председатель Общественного совета при Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, доктор культурологии, профессор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Мигранов Рамиль Зарагатович — живописец. Родился 9 января 1957 года в селе Гайниямак Альшеевского района БАССР. Живет и работает в г. Уфе. Специальное образование получил в 1983 году на отделении станковой живописи и графики Всесоюзного заочного народного университета искусств им. Н.К. Крупской. Член СХ РФ с 2008 года. С 1998 года – участник республиканских, региональных и всероссийских выставок. С 2007 года – участник международных симпозиумов изобразительного искусства (г. Тобольск, г. Елабуга, Чувашская Республика). Участник Международных творческих лабораторий художников ТЮРКСОЙ (г. Эскешехер, Турция; г. Шеки, Азербайджан).