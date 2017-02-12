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12 февраля Воскресенье

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«Уфа-Алиса» принимает звенигородскую «Звезду»

СПОРТ

«Уфа-Алиса» принимает звенигородскую «Звезду» Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-Алиса» принимает звенигородскую «Звезду» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 12 февраля, гандбольный клуб «Уфа-Алиса» сыграет домашний поединок в чемпионате женской Суперлиги России.

Соперницы — звенигордская «Звезда». Гости в середине турнирной таблицы. Уфимки не набрали до сих ни одного очка, на последнем месте.

Матч начнётся в 12 часов в ФОК «Приозёрный» на ул.Бикбая, 13.

Теги: Гандбол,женская Суперлига РФ
 
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