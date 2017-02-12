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Молодой дуэт «Салавата Юлаева» стал победителем шведского этапа Еврохоккей-тура

СПОРТ

Молодой дуэт «Салавата Юлаева» стал победителем шведского этапа Еврохоккей-тура Фото: www.fhr.ru

Молодой дуэт «Салавата Юлаева» стал победителем шведского этапа Еврохоккей-тура Фото: www.fhr.ru

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В шведском Гетеборге стал известен победитель третьего этапа Еврохоккей-тура — Шведских хоккейных игр. В своеобразном финале встретились сборные России и Чехии.

В составе сборной России в этом турнире выступили игроки уфимского «Салавата Юлаева» — Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов.

Капризов в поединке с чехами сделал переломный перехват, снабдив шайбой Владимира Ткачева, который сделал пас на Анатолия Голышева, сравнявшего счет во втором периоде — 2:2. Звездным дуэтом в этой игре стали «сибиряки» Максим Шалунов и Сергей Шумаков, организовавшие три шайбы в ворота чехов — 4:2.

Россияне с тремя победами выиграли шведский этап Евротура.

Теги: хоккей,Евротур
 
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