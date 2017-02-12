Игорь Кононов сделал дубль на чемпионате мира в Шадринске Фото: Анатолий Ермоленко Игорь Кононов сделал дубль на чемпионате мира в Шадринске Фото: Анатолий Ермоленко

УФА, 12 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Гонщик спортивного клуба "Мега-Лада" (Тольятти), стерлитамаковец Игорь Кононов сделал победный дубль на чемпионате мира по мотогонкам на льду в Шадринске. Вслед за третьим финальным этапом он выиграл и четвертый, получив за победу кубок из рук губернатора Курганской области Алексея Кокорина, а от генерального спонсора соревнований — УГМК — ключи от автомобиля "Лада Икс рэй".

Как и накануне, серебяным призером этапа стал воспитанник уфимского ЦТВС имени Г.Кадырова, а ныне — гонщик ЦСКА Дмитрий Колтаков, а бронзовым — действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского.

Как и накануне, пятое место занял восьмикратный чемпион мира уфимец Николай Красников. В основном турнире он набрал 14 очков, как и Дмитрий Колтаков, в совместном заезде опередивший своего учителя. А вот в полуфинале Красникова обогнали проигравшие ему в основной части соревнований мегаладовцы Кононов и Даниил Иванов. За бортом оказался также швед Стефан Свенссон. В другом полуфинале в финал прошли Хомицевич и Колтаков, оставившие позади Динара Валеева и шведа Никласа Свенссона. Финал выиграл Кононов, за которым финишировали Колтаков, Хомицевич и Иванов.

Очки лидеров на четвертом этапе: Кононов — 19, Колтаков — 18, Хомицевич — 16, Иванов — 14, Красников — 15, Валеев — 11, Н.Свенссон — 8, С.Свенссон — 7,...

Первая десятка после четырех финальных этапов из десяти: Колтаков — 72, Кононов — 67, Хомицевич — 66, Иванов — 56, Валеев — 52, Франц Цорн (Австрия) — 38, Красников — 28, С.Свенссон — 26, Н.Свенссон — 23, Гюнтер Бауэр (Германия) — 22.

Следующие два этапа (финал 3) состоятся на стадионе Медео в Алма-Ате в следующие выходные. Кстати, весь чемпионат "гладиаторов ледового спидвея" вот уже третий год проводится под казахским брендом "Астана ЭКСПО 2017".