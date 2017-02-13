В Уфе опубликован график уборки дворов на 14 февраля Фото: Олег Яровиков В Уфе опубликован график уборки дворов на 14 февраля Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов с применением спецтехники на 14 февраля.

В Демском районе очистка дворов от снега состоится на ул. Дагестанская, 13/2, 15; ул. Центральная, 28, 30; ул. Рядовая, 3/1; ул. Ухтомского, 5; ул. М.Джалиля, 74/2, 74/3; ул. Грозненская, 69/6; ул. Минская, 58.

В Кировском районе аналогичные работы запланированы на ул. Менделеева, 122; ул. Пушкина, 77, 79, 74; ул. Сочинская, 15/1; ул. Кирова, 89; ул. Авроры, 7/5, 9/1; ул. Геологов, 51.

В Советском районе уборка дворов будет вестись по следующим адресам: ул. Комсомольская, 27/3; ул. Революционная, 54, 82; ул. Подвойского, 21; проспект Октября, 18, 27; ул. 8 Марта, 18; ул. Обская, 5, 5/1; ул. Р. Зорге, 26/2; ул. Ст. Злобина, 32; ул. Н. Дмитриева, 17, 19.

В Ленинском районе очистка дворов от снега будет вестись завтра на ул. Гоголя, 55а, 55/1; ул. Достоевского, 73; ул. Судоремонтная, 27; ул. Гафури, 29, 27/1.

В Калининском районе работы по уборке снега проведут в этот же день на ул. Черниковская, 14, 42, 44, 69, 71/1; ул. Свободы, 18; ул. С.Вострецова, 9/3; ул. Орджоникидзе, 20/1; ул. Мебельная, 3, 4; ул. Глинки, 11; ул. Т.Янаби, 49, 49/1; ул. Интернациональная, 65/1, ул. Победы, 3/1.

В Орджоникидзевском районе комплексная очистка дворов с применением спецтехники будет вестись на ул. Космонавтов, 11; ул. Пекинская, 14а; ул. Мира, 30; ул. Кулибина, 7а; ул. Кольцевая, 201/2; ул. Блюхера, 8, 38; ул. Российская, 40; ул. А. Невского, 34; ул. Интернациональная, 19/1; Уфимское шоссе, 29/1; бульвар Славы, 1в.

В Октябрьском районе уборка дворов запланирована на проспекте Октября, 86, 86/1, 88/1; ул. Р. Зорге, 43/1, 46/1, 46/2, 46/3, 44/2; ул. Парковая, 14/1; ул. Российская, 41/1, 41/2, 43/1, 100, 102, 104; ул. 50 лет СССР, 47.

В мкр. Сипайлово: на ул. М. Жукова, 2, 2/9, 2/10, 5, 7, 9; ул. Б. Бикбая, 23, 23/1; ул. Ю. Гагарина 50, 50/1, 50/2; ул. Новоженова, 7, 7/1, 9/1.