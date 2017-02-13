В Уфе стартуют курсы для будущих политических лидеров республики

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

15 февраля в Уфе, в колонном зале Минсельхоза республики, состоится открытие Высшей школы управления проекта «Гражданский университет» партии «Единая Россия». Курсы для будущих политических лидеров региона будут проходить с февраля по май 2017 года.

Три ступени проекта — Школа политического лидерства, Кадровый актив Башкортостана и Высшая школа управления — позволят по-новому готовить политических лидеров, идти в ногу со временем и оперативно следить за общемировыми региональными политическими отношениями. Среди дисциплин: экономика, политология, финансовый институт.

Как сообщает региональное отделение партии, занятия проводятся по очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий на базе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы с приглашением ведущих преподавателей и экспертов Башкортостана. По окончании обучения, после успешной защиты проекта, слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке соответствующего образца.