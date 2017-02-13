В Башкирии на телеканале «Россия 24» выйдет в эфир новая программа «Мобильный репортер» Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» В Башкирии на телеканале «Россия 24» выйдет в эфир новая программа «Мобильный репортер» Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на телеканале «Россия 24» стартует новая программа «Мобильный репортер». Сегодня, 13 февраля, в 22.15 после новостей выйдет первый выпуск.

«Программа будет выходить каждый понедельник и пятницу. Видео мобильных репортеров должно быть актуальным, интересным, резонансным и необычным. В марте мы отдадим один из трех планшетов автору лучшего ролика, попавшего в эфир. Победителя определят журналисты телеканала», — рассказал ведущий нового проекта Артур Басыров.

Фотографии и видеоматериалы принимаются по электронной почтеmr@gtrk.tv. Подробная информация по телефону: 8-927-638-17-00.

Ведущий проекта добавил, что видео уже присылают в основном по происшествию на улице Губайдуллина. Как сообщалось ранее, в выходные на данной улице произошло повреждение магистрального трубопровода. Работы по устранению причин и последствий ЧП продолжались всю ночь. Здесь предстоит выполнить большой комплекс мероприятий, таких как обратная засыпка, восстановление дорожного полотна.