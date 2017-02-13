Музей Газиза Альмухаметова получил грант Главы Башкирии на создание интерактивной выставки

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии Музей Газиза Альмухаметова получил грант Главы республики на создание этнографической интерактивной выставки. Сумма гранта составляет 270 тысяч рублей. Музей Газиза Альмухаметова находится в родном селе выдающегося башкирского композитора — Мурапталово Куюргазинского района.

В музее имеется три зала общей площадью 109 кв. м. Первый раздел экспозиции – зал Газиза Альмухаметова, второй – зал Боевой и Трудовой Славы, третий – зал этнографии. Как сообщила директор музея Альфира Нигматуллина, в зал этнографии будет закуплена юрта. В ней воспроизведут убранство башкирского жилища. Для зала Газиза Альмухаметова будет приобретено оборудование: проектор, экран и стулья. Это позволит устраивать для посетителей показы фильмов о композиторе. Презентация проекта планируется осенью.

Первоначально музей в с. Мурапталово назывался музеем Боевой и Трудовой Славы колхоза имени Кирова. Он открылся в 1988 году в старом здании аптеки. Первым директором музея был председатель исполкома Мурапталовского сельсовета, участник Великой Отечественной войны Разик Абдульманов. Его усилиями собраны многие исторические материалы и экспонаты. Большой вклад внес колхоз имени Кирова и председатель колхоза Р.Ф. Абдуллин, экспонаты собирались у населения. За историческими справками обращались в государственные архивы Уфы и Оренбурга. 27 октября 1995 года в честь 100-летия со дня рождения певца, композитора, основоположника башкирской и татарской профессиональной музыки, первого Народного артиста БАССР Газиза Салиховича Альмухаметова музей стал носить его имя.

На сегодняшний день фонд музея насчитывает более 1160 единиц экспонатов основного фонда и 670 единиц – научно-вспомогательного фонда. Ежегодно музей посещают более 1500 людей из Башкортостана и Оренбургской области.