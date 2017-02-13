Уфимских детей научат делать скворечники Фото: с сайта администрации Уфы Уфимских детей научат делать скворечники Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимских детей научат делать скворечники. Акцию инициировал детский клуб «Гулливер» в преддверии возвращения скворцов в родные края. Мероприятие, на которое приглашают детей в возрасте от восьми лет и старше, состоится в парке имени Ивана Якутова, в субботу, 18 февраля, в 12 часов. Построенные скворечники будут водружены на деревья здесь же, в парке. Юным плотникам, заботящимся о птицах, вручат подарки. К участию приглашаются все желающие, сообщили в администрации Советского района.

Местные орнитологи эту идею поддерживают. Дело в том, что скворцы, галки и синицы не вьют гнезда, а селятся в дуплах старых деревьев. Но в Уфе таких деревьев с каждым годом становится меньше и птицам попросту негде жить. Скворечники помогут решить эту проблему.

«Проводя такие мероприятия, мы хотим научить детей относиться с особой ответственностью к пернатым, быть бережливыми к природе и к ее обитателям», — говорит специалист детского клуба «Гулливер» Лилия Файзуллина.

К тому же, как отметили организаторы акции, скворцы приносят много пользы. Они поедают всяческих насекомых-вредителей и избавляют человека и домашних животных от слепней, мух и оводов.