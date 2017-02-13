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13 февраля Понедельник

Уфа   °

В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших пешехода

ПОЛИТИКА

В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших пешехода Фото: Олег Яровиков

В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших пешехода Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Правительство России одобрило законопроект о повышении штрафа для водителей, не пропустивших пешехода. Проект с поправками к КоАП РФ внесен в Госдуму.

Сейчас водителю, который не уступил дорогу пешеходу, грозит штраф в 1500 рублей. Планируется, что это будет минимальный размер штрафа, а максимальный составит 2500 рублей.

Наказание предусмотрено за то, что водитель не выполнил требование ПДД уступить дорогу: пешеходу, велосипедисту, другим участникам дорожного движения, которые пользуются преимуществом.

Теги: штраф для водителей,ПДД,законопроект
 
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