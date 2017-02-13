В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших пешехода Фото: Олег Яровиков
В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших пешехода
В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших пешехода Фото: Олег Яровиков
УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Правительство России одобрило законопроект о повышении штрафа для водителей, не пропустивших пешехода. Проект с поправками к КоАП РФ внесен в Госдуму.
Сейчас водителю, который не уступил дорогу пешеходу, грозит штраф в 1500 рублей. Планируется, что это будет минимальный размер штрафа, а максимальный составит 2500 рублей.
Наказание предусмотрено за то, что водитель не выполнил требование ПДД уступить дорогу: пешеходу, велосипедисту, другим участникам дорожного движения, которые пользуются преимуществом.