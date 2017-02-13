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13 февраля Понедельник

Уфа   °

Жительница Башкирии убила сына несколькими ударами ножа

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Жительница Башкирии убила сына несколькими ударами ножа Фото: ИА «Башинформ»

Жительница Башкирии убила сына несколькими ударами ножа Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана убила сына несколькими ударами ножа. В полицию вечером 11 февраля поступило сообщение, что в квартире в городе Стерлитамаке найден труп 24-летнего мужчины. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы.

По версии следствия, вечером женщина выпивала со своим сыном и поссорилась с ним из-за незначительного повода. Мать взяла нож и нанесла сыну не менее восьми ударов. От полученных ранений он скончался на месте.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теги: СКР по РБ,убийство
 
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