В Башкирии сова ворвалась в квартиру, разбив стекло балкона Фото: группа «Подслушано в Учалах», Vk В Башкирии сова ворвалась в квартиру, разбив стекло балкона Фото: группа «Подслушано в Учалах», Vk

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане сова ворвалась в квартиру, разбив стекло балкона. Об этом сообщил житель Учалов в одной из групп «ВКонтакте». По его словам, птица не пострадала. «Может, чья улетела? Иначе что сова будет делать в городе, да ещё и зимой?» — обратился мужчина к подписчикам.

«Это уральская, она же длиннохвостая, неясыть. Самый обычный вид сов в зимний период у нас в Башкирии. Типична для всей республики. Бывает, гнездится в городах в крупных лесопарках, — сообщила агентству «Башинформ» председатель Бюро Центрального Совета Союза охраны птиц России, заместитель председателя Башкирского отделения Союза Полина Полежанкина.

Зимой прошлого года в Уфе было очень много уральских неясытей, пояснила эксперт.