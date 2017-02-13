УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе создается электронный портал «Книжные памятники Республики Башкортостан». Он будет размещаться на официальном сайте Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди. Проект удостоен гранта Главы Рб в 90 тысяч рублей.

Электронный портал будет состоять из семи разделов: «Общие сведения. Новости», «Республиканский свод книжных памятников», «Держатели книжных памятников», «Нормативные и методические документы», «Электронный каталог», «Электронная библиотека», «Контакты». Пользователи портала смогут не только читать оцифрованные редкие издания, но и зарегистрировать книжные памятники, которые находятся в их коллекциях.

«На портале будет создан единый каталог книжных памятников всей республики. Для людей, желающих зарегистрировать свои издания, мы разместим определение книжных памятников и законодательную базу по ним. Также будет возможность обратной связи для консультирования по интересующим вопросам», — рассказала агентству «Башинформ» заведующая отделом рукописей и редких изданий библиотеки Антонина Гезикова.

По словам собеседницы, главная задача создателей портала — систематизировать и автоматизировать всю имеющуюся информацию. Сотрудник портала пройдет стажировку в Москве, в Российской государственной библиотеке. Подобные проекты уже созданы в Челябинске, Оренбурге и других российских регионах. Но портал Башкортостана должен стать самым насыщенным по функционалу. Презентация электронного портала «Книжные памятники Республики Башкортостан» состоится уже в первом полугодии 2017 года.

В настоящее время фонд редких рукописей Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди составляет 42 тысячи единиц. Из них самая ценная часть — единичные издания до 1830 года в количестве около 900 экземпляров.