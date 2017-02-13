Без ссор и с хорошей работой — основа супружеского счастья для россиян Фото: liveinternet.ru Без ссор и с хорошей работой — основа супружеского счастья для россиян Фото: liveinternet.ru

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Накануне Дня влюбленных компания Mail.Ru Group провела опрос об отношениях, в котором приняли участие более 45 тысяч россиян. Две трети опрошенных оказались довольными своими отношениями. 37 процентов респондентов считают, что счастье невозможно без внимания, поддержки и заботы партнера. Наличие совместных детей делает счастливыми 17 процентов мужчин и 10 — женщин, а отсутствие ссор — 15 и 10 процентов, соответственно. Каждой десятой женщине важно оставаться финансово независимой от партнера. Среди представителей сильного пола этот фактор отметили три процента респондентов.

Стабильность и материальное благополучие оказались для счастья ценнее, чем собственное жилье и дети. 33 процента женщин и 41 — мужчин, отметили, что их сделало бы счастливее наличие стабильной, хорошо оплачиваемой работы. Наличие детей повысило бы уровень счастья у 13 процентов респондентов обоих полов, а собственное жилье — у 19-ти. Регулярный отпуск и подарки назвали 24 процента женщин и 15 процентов мужчин.

Самой страшной угрозой отношениям большинство женщин считают рукоприкладство, а 44 процента мужчин — измену. Женщины отнеслись к изменам вдвое сдержаннее.