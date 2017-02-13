Два уфимских Тимура и их команда — призеры этапа Кубка мира по рапире Фото: Федерация фехтования России Два уфимских Тимура и их команда — призеры этапа Кубка мира по рапире Фото: Федерация фехтования России

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимские рапиристы Тимур Сафин и Тимур Арсланов вместе с двумя другими россиянами — Дмитрием Жеребченко и Алексеем Черемисиновым заняли третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Бонне (Германия).

По пути к полуфиналу россияне обыграли венгров и немцев, а вот в полуфинале уступили четверке Франции — 38:45.

В матче за третье место российские мушкетеры победили сборную США.