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13 февраля Понедельник

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Два уфимских Тимура и их команда — призеры этапа Кубка мира по рапире

СПОРТ

Два уфимских Тимура и их команда — призеры этапа Кубка мира по рапире Фото: Федерация фехтования России

Два уфимских Тимура и их команда — призеры этапа Кубка мира по рапире Фото: Федерация фехтования России

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимские рапиристы Тимур Сафин и Тимур Арсланов вместе с двумя другими россиянами — Дмитрием Жеребченко и Алексеем Черемисиновым заняли третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Бонне (Германия).

По пути к полуфиналу россияне обыграли венгров и немцев, а вот в полуфинале уступили четверке Франции — 38:45.

В матче за третье место российские мушкетеры победили сборную США.

Теги: фехтование,рапира,Кубок мира
 
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