В Уфе пройдет финал Кубка мира по международным шашкам Фото: Федерация шашек Стерлитамака



В Уфе пройдет финал Кубка мира по международным шашкам Фото: Федерация шашек Стерлитамака

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе со 2 по 12 марта пройдет финал Кубка мира по международным шашкам среди мужчин и женщин. Как сообщил накануне в Стерлитамаке действующий чемпион мира по международным шашкам в молниеносной программе Муродулло Амриллаев, столица Башкортостана станет на несколько дней столицей мировых шашек, приняв чемпионов мира 2015 и 2016 годов, а также чемпионов Азии, Америки, Африки, Европы. Среди участников финала — шесть спортсменов Башкортостана, в том числе стерлитамаковец Муродулло Амриллаев.

В Стерлитамаке Амриллаев провел сеанс одновременной игры на 40 досках. Желающих сразиться со своим именитым земляком оказалось очень много, помещение ДЮСШ-2 шахматно-шашечного клуба было заполнено до отказа.

Международный гроссмейстер поздравил воспитанника стерлитамакской шашечной школы, ныне студента питерского вуза Дамира Рысаева, с присвоением звания гроссмейстера России.

После выступления начался сеанс, в котором приняли участие сильнейшие шашисты города. После упорного двухчасового интеллектуального состязания были подведены итоги. Троим участникам удалось сыграть вничью, остальные признали свое поражение перед международным гроссмейстером. Муродулло Амриллаев наградил собственными кубками тех, кому удалось в напряженной борьбе довести партию до ничьей: учащегося 4-го класса СОШ №32 Ильнура Рамазанова, учащуюся 3-го класса СОШ №10 Полину Степанову, работника БСК Владислава Романова.

Подобные массовые мероприятия перед финалом Кубка мира по международным шашкам в Уфе планируется провести в более чем 20 районах и городах Башкортостана, включая такие отдаленные от Уфы регионы, как Зауралье, сообщили в республиканской Федерации шашек.