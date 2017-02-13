Синоптики рассказали о смене морозной погоды в Башкирии Фото: Олег Яровиков
Синоптики рассказали о смене морозной погоды в Башкирии
Синоптики рассказали о смене морозной погоды в Башкирии Фото: Олег Яровиков
УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Согласно прогнозу Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в республике морозная погода сменится более теплой.
В циклонической циркуляции на территории региона временами ожидаются небольшой и умеренный снег, слабая метель. В конце недели возможно увеличение интенсивности атмосферных явлений.
14 февраля ожидается метель, температура воздуха ночью составит -17,-22, днем -9,-14 градусов. 15 февраля сохранится небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -19, днем будет -8,-13 градусов.