На сцену Башкирского драмтеатра возвращается легендарный спектакль «Нэркес» Фото: автор



На сцену Башкирского драмтеатра возвращается легендарный спектакль «Нэркес» Фото: автор

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На сцену Башкирского драмтеатра возвращается легендарный спектакль «Нэркес». Премьера обновленной постановки состоится 17 и 18 февраля. Сегодня из Москвы приехал режиссер-постановщик, уроженец Уфы Ильдар Гилязев. Спектакль будет восстановлен с обновленными декорациями и костюмами по прежним эскизам художника Тана Еникеева, с музыкой Урала Идельбаева. Новым будет исполнительский состав. Над главной ролью работает молодая актриса Гульнара Казакбаева, роль Тимерхана готовят Артур Кабиров и Руслан Хайсаров.

«Эта пьеса стала башкирской классикой, — отметил Ильдар Гилязев. — История любви, которая присуща национальным театрам, те краски, присутствующие в драматургии и найденные нами в спектакле — они от времени не стали блеклыми, неактуальными. Оправа старая, а бриллианты — новые».

Все молодые актеры единодушны в одном: игра в спектакле «Нэркес», из которого помнится буквально каждый жест, — требует большого мастерства. Все охвачены предпремьерным волнением, ведь актерам предстоит не только играть драматическую роль, но еще и петь.

«Песни из спектакля «Нэркес» мы пели, когда учились, — вспоминает Гульнара Казакбаева. — У Юмагулова невероятно богатый язык, каждое слово очень важно. Играть этот образ — «башкирской Джульетты» — большая ответственность».

Дочь драматурга, исполнительница роли Нэркес в предыдущей постановке Айсылу Юмагулова теперь работает над ролью Зумрат. Эту роль она восприняла как подарок судьбы. «Зумрат требует много сил, глубины. Теперь мне уже 36, и я постараюсь сделать эту роль качественно», — говорит актриса.

«Произведение гениальное. В январе исполнилось 85 лет со дня рождения автора Ильшата Юмагулова, и мы посвящаем премьеру юбилею нашего аксакала», — говорит актер и режиссер Хурматулла Утяшев.

Спектакль по трагедии Ильшата Юмагулова посвящен вечной и неизменной теме — любви, вечным ценностям, высоким человеческим чувствам. Он ставился на сцене башкирских театров неоднократно, на сцене Башдрамтеатра трижды. В 1967, 1979 году постановки осуществил режиссер Лек Валиев, в 2001 году ставил Ильдар Гилязев. В прежних постановках роли исполняли известные актеры Гюлли Мубарякова, Рамзия Хисамова, Фидан Гафаров, Азат Зиганшин, Азамат Гафаров, Алсу Галина, Айсылу Юмагулова, Фируза Париж (Аллаярова).