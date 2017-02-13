В Башкирии за работой «Молодых профессионалов» могут наблюдать зрители Фото: Олег Яровиков В Башкирии за работой «Молодых профессионалов» могут наблюдать зрители Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане сегодня, 13 февраля, открывается II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревновательная часть начнется 14 февраля. Чемпионат проходит по 30 компетенциям (23 среди учащихся и семь среди школьников), для каждой из них отведены площадки. За работой «Молодых профессионалов» могут наблюдать и зрители.

По словам главного специалиста по связям с общественностью АНО по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества «Офис-группа Республики Башкортостан» Елены Арямновой, многие из состязаний пройдут на территории ДК им. Орджоникидзе, технопарка УГНТУ (ул. Космонавтов, 4); механической мастерской УГНТУ (г. Уфа, ул. Первомайская, 14). К примеру, конкурс «Сварочные технологии» состоится в одном из корпусов УГНТУ по адресу: ул. Лесотехникума, 92/3.

Участники компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» продемонстрируют профессиональные умения и навыки в Уфимском автотранспортном колледже; конкурсанты в компетенции «Печатные технологии в прессе» — в столичном профессиональном колледже имени Героя Советского Союза С. Бикеева; соревнования по парикмахерскому искусству и технологии моды — в Уфимском государственном колледже технологии и дизайна. Уфимский топливно-энергетический колледж примет участников в номинации «Лабораторный химический анализ», Уфимский художественно-промышленный колледж — «Столярное дело», Сибайский многопрофильный профессиональный колледж — «Камнетесное дело».