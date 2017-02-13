В Уфе во время игры «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» пройдет благотворительная акция «Я помогаю детям»

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УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

14 февраля в «Уфа-Арене» пройдет праздник болельщиков хоккейного клуба «Салават Юлаев» — «День Зеленых Сердец». Состоится матч между самыми принципиальными соперниками по версии КХЛ — «Салават Юлаев» против «Ак Барса». Также будет проведена благотворительная акция «Я помогаю детям».

Чтобы стать участником акции, необходимо приобрести открытку — «валентинку» с изображением любимого игрока команды. На одной из ее половинок нужно написать и оставить свои пожелания. Другую половинку можно оставить себе на память или просто купить плакат с игроками. Все средства, вырученные от акции «Я помогаю детям», пойдут на реализацию программы «Линия Сердца» Благотворительного образовательного фонда «Мархамат». Программа направлена на оказание адресной помощи тяжелобольным детям. По завершении акции будет названо имя самого любимого игрока команды.