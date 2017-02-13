В Башкирии стали известны новые чемпионы республики по греко-римской борьбе

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В минувшие выходные завершилось первенство Республики Башкортостан по греко-римской борьбе среди кадетов 2000-2001 годов рождения.

В турнире приняли участие около 150 спортсменов из Уфы, Октябрьского, Стерлитамака, Кумертау, Иглинского района. Юные борцы соревновались в 11 весовых категориях.

Прогнозируемо чемпионами стали фавориты. В частности, Александр Чегодаев из Кумертау стал первым в весовой категории 46 кг. Уфимец Арсанали Тонаев показал лучший результат в весовой категории 85 кг. Ильдар Гимаев из Октябрьского праздновал победу в весе 69 кг.

В командном зачете первое место завоевала сборная города Октябрьского. Серебряную награду получила сборная Белорецкого района. Замкнула тройку призеров СШОР по спортивной борьбе из Уфы.

Победители и призеры турнира в своих весовых категориях получили путевку на первенство Приволжского федерального округа, которое состоится в марте в городе Октябрьском.