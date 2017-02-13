Всё больше россиян предпочитают официально не оформлять отношения Фото: Андрей Старостин Всё больше россиян предпочитают официально не оформлять отношения Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Социологи фиксируют тревожную тенденцию роста количества гражданских браков в стране. По данным Росстата, число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось на 15 процентов. Уменьшение браков связано с модой на свободные отношения, малочисленностью поколения 1990-х и экономической нестабильностью в стране, пишут «Известия».

В 2015 году в России было создано 1 161 044 новых семей, а в 2016-м — 985 834. По мнению научного директора Независимого института семьи и демографии Игоря Белобородова, уменьшение числа браков связано с возрастной структурой населения: в репродуктивный и брачный возраст входит малочисленное поколение, рожденное в 1990-х. Такая ситуация может привести к ощутимому снижению рождаемости.

«В 2016 году появилось на 175 тысяч семей меньше, чем годом ранее. Даже исходя из минимальной рождаемости, мы потеряли 175 тысяч детей, которые могли бы родиться в ближайшие два-три года. А часть семей родили бы второго и третьего», — рассказал Игорь Белобородов.

Эксперты издания отмечают, что обвал рождаемости 1987-1993 годов — обстоятельство, которое еще сильно влияет на демографическую ситуацию. По их мнению, прирост рождаемости, который начался лишь в 2007 году, даст реальный эффект только в 2027-м.

Женщин детородного возраста с каждым годом всё меньше — значит, будет сокращаться число браков. Если в ближайшее время не появятся новые меры поддержки семей, сопоставимые по силе эффекта с материнским капиталом, нам не избежать падения брачной рождаемости, убеждены ученые.

В России нарастает тенденция пробных браков. Люди живут вместе и лишь через несколько лет определяют дальнейшую судьбу: регистрируют брак или расстаются. Эта тенденция пришла с Запада: мужчины и женщины достигают финансово-экономического и профессионального статуса позже, чем 20 лет назад. Многие получают несколько высших образований, на это уходят время и деньги. Люди отодвигают вопросы формирования семьи, планируют появление детей после 30 лет. Всё это также влияет на сокращение количества браков.