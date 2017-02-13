В Уфе бизнесмен предложил сотруднику предприятия «Башнефть-Добыча» крупную взятку за победу на торгах Фото: Андрей Старостин В Уфе бизнесмен предложил сотруднику предприятия «Башнефть-Добыча» крупную взятку за победу на торгах Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе бизнесмен предложил сотруднику компании «Башнефть-Добыча» крупную взятку за победу на торгах. Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего генерального директора ООО «Производственная компания «Техномет». Он обвиняется в совершении преступления по статье «Коммерческий подкуп за совершение заведомо незаконных действий».

ООО «Башнефть-Добыча» организовало торги на продажу свыше 280 тысяч метров использованного кабеля стоимостью 14,5 млн рублей. В феврале 2015 года гендиректор подал заявку на участие в этом конкурсе своей компании, основная сфера деятельности которой заключалась в переработке металлолома. Бизнесмен назначил встречу руководителю сектора организации продаж.

В уфимском кафе злоумышленник предложил представителю нефтеперерабатывающего предприятия 200 тысяч рублей за победу в торгах. Сотрудник сообщил о незаконном предложении в полицию. Стражи порядка задержали гендиректора компании после передачи взятки.

«Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу», — прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя суд наложил арест на автомобиль марки «Фольксваген Jetta» 2014 года выпуска, принадлежащий злоумышленнику, добавили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.